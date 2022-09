Kiev conquista città a Est. I russi ritirano le truppe (Di domenica 11 settembre 2022) Il presidente Zelensky ieri ha annunciato trionfalmente la riconquista di 2 mila chilometri di territorio: «Fanno bene i russi a scappare» Leggi su corriere (Di domenica 11 settembre 2022) Il presidente Zelensky ieri ha annunciato trionfalmente la ridi 2 mila chilometri di territorio: «Fanno bene ia scappare»

Luxgraph : Kiev conquista città a Est. I russi ritirano le truppe #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - mickischiano : Kiev atta e conquista città a Est, russi in fuga. Mosca: «Ci concentriamo nel Donbass» - BenvenutoValen2 : UN'ALTRA CONQUISTA IN SETTE GIORNI. 3 GIORNI A KIEV. - NemNemecsek : @ilbrexx @danieledv79 @jacopo_iacoboni Perché probabilmente è evidente che Kiev non si conquista in 3g e non è sbag… - DRAFIGO9 : RT @gianlonostro: Anche i canali Telegram della propaganda filorussa, per intenderci, quelli che nei primi giorni dell’invasione davano per… -