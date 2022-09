Ironheart, Loki 2, Echo e Armor Wars: gli aggiornamenti sulle serie Marvel dal D23 Expo 2022 (Di domenica 11 settembre 2022) Al D23 Expo 2022 i Marvel Studios hanno condiviso nuovi aggiornamenti sulle serie Ironheart, la stagione 2 di Loki, Echo e Armor Wars. L'evento D23 Expo 2022 ha offerto un panel che ha regalato molte anticipazioni dei Marvel Studios, tra cui quelle sulle serie prodotte per Disney+ tra cui Loki 2, Echo che è lo spinoff di Hawkeye, Ironheart e Armor Wars. I video presentati non sono ancora stati svelati online, tuttavia i presenti hanno condiviso le descrizioni di quanto mostrato. Sul palco del D23 il produttore esecutivo di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Al D23Studios hanno condiviso nuovi, la stagione 2 di. L'evento D23ha offerto un panel che ha regalato molte anticipazioni deiStudios, tra cui quelleprodotte per Disney+ tra cui2,che è lo spinoff di Hawkeye,. I video presentati non sono ancora stati svelati online, tuttavia i presenti hanno condiviso le descrizioni di quanto mostrato. Sul palco del D23 il produttore esecutivo di ...

victimofmyfeels : Io devo recuperare ancora un sacco di cose della fase 4 porca miseria con tutti questi annunci della marvel non sop… - ftvmon : no a me me dovete da Loki e Ironheart footage non avete capito -