Incidente stradale ad Avellino, auto si schianta contro un muro: morte Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Altre due ragazze sono rimaste ferite (Di domenica 11 settembre 2022) Incidente stradale ad Avellino: un’auto si è schiantata contro un muro posto a bordo strada causando la morte di Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Altre due ragazze sono rimaste gravemente ferite. Incidente stradale ad Avellino, auto si schianta contro un muro Probabilmente stavano rientrando in casa dopo una serata vissuta in spensieratezza con le amiche quando la loro auto è improvvisamente uscita fuori strada e si è schiantata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 11 settembre 2022)ad: un’si ètaunposto a bordo strada causando ladiduegravementeadsiunProbabilmente stavano rientrando in casa dopo una serata vissuta in spensieratezza con le amiche quando la loroè improvvisamente uscita fuori strada e si èta ...

infoitinterno : Auto contro palo, incidente stradale a Sestu - basta_francesca : Alcuni anni fa mi aveva molto colpito un articolo sulla cosiddetta epidemia da oppiacei in USA. Una madre raccontav… - Giorno_Bergamo : Martinengo, incidente stradale: morto un uomo di 35 anni - CorriereAlbaBra : SALUZZO. Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte in via San Lorenzo. Un’autovettura con a bordo quattr… - anteprima24 : ** Alessandra e Roberta, le due amiche morte in un #Incidente stradale a #Cervinara ** -