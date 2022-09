High School Musical, ci sarà un quarto film? Si può dire di sì... ma scoprite in che modo! (Di domenica 11 settembre 2022) Al D23 è stato annunciato High School Musical 4: The Reunion, un nuovo film della popolare saga Disney... Ma potrebbe non arrivare nel modo in cui vi aspettate. Un quarto film di High School Musical sarebbe in lavorazione, ma non come ci si aspetterebbe... sarà infatti la serie tv di Disney+ High School Musical: The Musical: La Serie* a ospitare il making of di High School Musical 4: The Reunion**. Come riporta il sito TV Line, in pieno stile High School Musical: The Musical - La serie, la nuova stagione della serie Disney+ vedrà i ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Al D23 è stato annunciato4: The Reunion, un nuovodella popolare saga Disney... Ma potrebbe non arrivare nel modo in cui vi aspettate. Undisarebbe in lavorazione, ma non come ci si aspetterebbe...infatti la serie tv di Disney+: The: La Serie* a ospitare il making of di4: The Reunion**. Come riporta il sito TV Line, in pieno stile: The- La serie, la nuova stagione della serie Disney+ vedrà i ...

GuessItsJustMe_ : Non sto piangendo, mi è solo entrato il cast di High School Musical nell'occhio - mattehwmars : Mi vedrò costretto ad iniziare anche questa serie su High School Musical? - _fuoricontesto : @_goldeagle_ Non so sono confusa, da quello che ho capito i nuovi high school musical trovano i vecchi protagonisti… - purtropposil : stagione 4 di hsmtmts, i ragazzi tornano a scuola e trovano il cast dei film che sta girando high school musical 4:… - DarthCesco : Raga se usano la serie per annunciare che per davvero gireranno High School Musical 4 mi avete perso vi dico mi rit… -