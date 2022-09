Giulio Tremonti: "Questa crisi come quella del '29, aprì la strada a Hitler" (Di domenica 11 settembre 2022) Giulio Tremonti non usa giri di parole. L'ex ministro del Tesoro infatti in un'intervista a ilGiorno non usa mezzi termini per definire la crisi che si sta per abbattere sull'Europa e soprattutto sull'Italia: 'Io penso che non ci sia abbastanza consapevolezza sulla crisi, sulle sue origini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022)non usa giri di parole. L'ex ministro del Tesoro infatti in un'intervista a ilGiorno non usa mezzi termini per definire lache si sta per abbattere sull'Europa e soprattutto sull'Italia: 'Io penso che non ci sia abbastanza consapevolezza sulla, sulle sue origini e ...

