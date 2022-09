Furti in successione in Valle Caudina | cittadini esasperati chiedono maggiori controlli

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale la paura inper una serie diportati a termine in poco tempo. Tre per la precisione, tutti regolarmente denunciati. Due a Bucciano. Nel primo caso, i ladri sono entrati nell’appartamento e hanno sottratto attrezzi da lavoro, in casa c’erano i regolari occupanti. Nel secondo, invece, i malviventi non sono riusciti a portare a termine il furto, il tentativo è stato sventato da una badante che si è accorta di uomini che stavano forzando una finestra. Infine, il terzo caso si è verificato ad Airola con i ladri che sono entrati all’interno di un appartamento di un condominio. Casi preoccupanti con la cittadinanza dei due comuni dellachecon insistenza di incrementare ida ...

