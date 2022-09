F.1, GP Italia - Max Verstappen vince anche a Monza (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Italia. L'olandese della Red Bull Racing ha messo in bacheca la prima vittoria a Monza e la quinta consecutiva di questa stagione, dimostrando tutta la sua forza e quella della squadra. Niente ha potuto Charles Leclerc, né contro il suo diretto rivale, né contro la sfortuna. Il monegasco ha prima perso preziosi secondi in regime di Virtual Safety Car e poi, quasi alla fine, costretto a mordere il freno alle spalle della Safety Car, che ha portato le vetture fino alla bandiera a scacchi, senza possibilità di uno sprint finale in cui avrebbe potuto giocarsi il tutto per tutto. Ancora un piazzamento a podio per "Mister Costanza", George Russell, capace di mettersi alle spalle l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Applausi a scena aperta per lo spagnolo della Ferrari che oggi ha dato spettacolo, mettendo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 11 settembre 2022) Maxha vinto il Gran Premio d'. L'olandese della Red Bull Racing ha messo in bacheca la prima vittoria ae la quinta consecutiva di questa stagione, dimostrando tutta la sua forza e quella della squadra. Niente ha potuto Charles Leclerc, né contro il suo diretto rivale, né contro la sfortuna. Il monegasco ha prima perso preziosi secondi in regime di Virtual Safety Car e poi, quasi alla fine, costretto a mordere il freno alle spalle della Safety Car, che ha portato le vetture fino alla bandiera a scacchi, senza possibilità di uno sprint finale in cui avrebbe potuto giocarsi il tutto per tutto. Ancora un piazzamento a podio per "Mister Costanza", George Russell, capace di mettersi alle spalle l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Applausi a scena aperta per lo spagnolo della Ferrari che oggi ha dato spettacolo, mettendo ...

SimoneGambino : #Florenzi presente in Lista Uefa Milan in quanto formato nei vivai italiani: la sua eventuale esclusione non avrebb… - jermann_kurt : RT @Gianludale27: Max Verstappen vince il Gran Premio d'Italia. Secondo Leclerc e terzo Russell con finale neutralizzato dietro la SC. Poi… - Villasboa___ : RT @GiulyDuchessa: Non si può parlare di spettacolo e poi far finire una gara davanti a miliardi di persone sotto SC avendo questo margine… - xeudeportesmx : Max Verstappen conqusita el GP de Italia - Mex_Liber1 : RT @Memoarias13: F1 GRAN PREMIO DE ITALIA SUPER SUPER MAX -