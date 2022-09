"Devono sputare sangue...": l'attacco choc del Pd al centrodestra (Di domenica 11 settembre 2022) Enrico Letta scende al Sud e presenta la Carta di Taranto senza parlare di niente. E sul palco Michele Emiliano si scaglia contro il centro destra: "È la Stalingrado d’Italia, non passeranno" Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) Enrico Letta scende al Sud e presenta la Carta di Taranto senza parlare di niente. E sul palco Michele Emiliano si scaglia contro il centro destra: "È la Stalingrado d’Italia, non passeranno"

