Carfagna contro Conte | “Parla lui di democrazia | il presidente dei Dpcm”

(Di domenica 11 settembre 2022) ROMA – “Giuseppedi allarme democratico, dice che l’agenda Draghi era antidemocratica, eppure io non me li ricordo i suoi ministri e i suoimentari opporsi durante i consigli dei ministri o le votazioni in aula. E poiproprio lui di? Ildei, uno ogni 3 giorni, e delle dirette tv rimandate a mezzanotte che creavano caos e ansia tra gli italiani. Questo è il rispetto cheha avuto per l’Italia”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook la ministra per il Sud, Mara, esponente di Azione. L'articolo L'Opinionista.

