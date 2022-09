Bayern Monaco | Salihamidzic | «Che presentazione Tel | avrà un grande futuro»

(Di domenica 11 settembre 2022) Il ds delelogia il nuovo colpo Tel, protagonista di unavvio con i bavaresi LE PAROLE – «Che. In allenamento mostra tanta voglia. Ha tutte le capacità necessarie per imporsi ai massimi livelli. Se continuerà a cogliere l’occasione e sfruttare il suo enorme potenziale,un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - FcInterNewsit : Bayern Monaco, pari indigesto per Müller: 'Sono arrabbiato con tutta la squadra' - sportli26181512 : Bayern Monaco: il retroscena sul fenomeno Tel: Secondo quanto riferisce la stampa tedesca, il Bayern Monaco ha resp… - serieApallone : Bayern Monaco, Tel da primato: infranto un record: Bayern Monaco: nella sfida di ieri contr...... leggi di più sul… - SiavoushF : @wazzaCN @LeopoldStoch3 @fcin1908it Ti devo dare ragione sulla base che il tuo portiere preferito ha fatto sembrare… -

Commenta per primo Secondo quanto riferisce la stampa tedesca, ilha respinto offerte di prestito arrivate in massa per l'attaccante classe 2004 Mathys Tel , autore contro lo Stoccarda di un gol da record contro lo Stoccarda. L'ex Rennes è diventato ...- Friburgo 2 - 3 15:30 Union Berlino -M. 1 - 1 15:30 Wolfsburg - Colonia 2 - 4 15:30 VfL ...00 Brest - Strasburgo 1 - 1 15:00 Reims - Lens 1 - 1 17:05 Troyes - Rennes 1 - 1 20:45 Nizza -...Bayern Monaco: nella sfida di ieri contro lo Stoccarda ha giocato la sua prima partita da titolare Mathys Tel, giovanissimo centravanti arrivato in estate.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...