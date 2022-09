US Open 2022, Alcaraz in finale contro Ruud: chi vince è numero 1 (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Carlos Alcaraz raggiunge Casper Ruud in finale dell’US Open 2022. Chi si aggiudica il titolo, diventa anche il nuovo numero 1 del ranking Atp. Alcaraz, numero 3 del tabellone, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Frances Tiafoe per 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3 in 4h19?. Il 19enne spagnolo raggiunge nell’atto conclusivo del torneo Ruud. Il norvegese, quinta testa di serie, ha avuto la meglio sul russ Karen Khachanov per 7-6 (7-5), 6-2, 5-7, 6-2 in 2h59?. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Carlosraggiunge Casperindell’US. Chi si aggiudica il titolo, diventa anche il nuovo1 del ranking Atp.3 del tabellone, ha sconfitto in semilo statunitense Frances Tiafoe per 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3 in 4h19?. Il 19enne spagnolo raggiunge nell’atto conclusivo del torneo. Il norvegese, quinta testa di serie, ha avuto la meglio sul russ Karen Khachanov per 7-6 (7-5), 6-2, 5-7, 6-2 in 2h59?. Funweek.

Open_gol : «Ho sentito il segretario del Pd parlare addirittura di matrimonio egualitario e di cannabis – scherza il fondatore… - FiorinoLuca : Juan Carlos Ferrero su #Alcaraz e #Sinner 'È stata una delle partite più belle che abbia visto per l'intensità cos… - WorldPadelTour : ?? #LIVESCORE ?? SEMIFINALS! ? @sanyoGutierrez & @agustapiacarp ?? 1-6 / 6-3 / 7-5 ? Chingotto / Tello ?? Quarte… - andreascan76 : Questi sono da abbattere non c'è altra soluzione - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Us Open: #Alcaraz batte Tiafoe in 5 set. Nella sua prima finale di uno Slam affronterà Ruud: può diventare il più giovane… -