Un fine settimana soleggiato ma non mancheranno i temporali 

(Di sabato 10 settembre 2022) AGI - Weekendma con temporali sparsi. È il quadro disegnato dal sito ilmeteo.it, secondo cui il maltempo degli ultimi due giorni ha lasciato il Paese, con il ciclone diretto verso i Balcani e in seguito verso Romania ed Ucraina. Ciclone che lascia però alcune ‘ferite' aperte ed una residua instabilità soprattutto sulla sua coda, ovvero sul fianco orientale della penisola. Sono attesi momenti di incertezza meteo dal Nord-Est verso la Romagna e qualche isolato acquazzone anche dalla Campania verso la Basilicata. Mattia Gussoni, meteorologo del sito, conferma dunque un deciso miglioramento con il ritorno dell'alta pressione e la prevalenza di sole. Nonperò fenomeni temporaleschi a ‘macchia di leopardo', come detto, sul settore orientale e localmente anche sul Basso Tirreno. In sintesi, il sabato vedrà qualche piovasco ...