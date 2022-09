Ufc 279 | Chimaev manca il peso | Nate Diaz sfida Tony Ferguson

(Di sabato 10 settembre 2022) Clamoroso cambio di programma in Ufc 279. Khamzathato ilalla vigilia del match controa Las Vegas. La Ufc si è subito mobilitata per salvare la serata senza conseguenze e i vertici dell’organizzazione di Mma hanno trovato la soluzione. Khamzat(178.5 lb alla bilancia, 7.5 in più del limite) sfiderà Kevin Holland, originariamente designato per affrontare Li Jingliang.invece prenderà parte ad un match da veterani contro. Unastellare tra due fighter in declino ma ancora amatissimi dal pubblico. Chiusa una porta, può essersi aperto un portone per Ufc 279. Intanto, non si placano le polemiche su Khamzat, che ha ...

sportface2016 : #Ufc279, cambia il programma: #Chimaev manca il peso. #NateDiaz sfida Tony #Ferguson - jackbrunelli1 : Nuova card di UFC 279 dopo tutto sto casino. Paradossalmente è molto più sensata ora che prima. Chimaev-Diaz match… - Tikayo_Fomori : RT @Lontrigi: UFC 279 sta crollando a pezzi, ma c'è la possibilità di rimescolare le carte e darci il match che chiediamo ormai da anni. N… - theshieldofspo1 : Nate Diaz vs Tony Ferguson è ufficiale per UFC 279. Il co-main event vedrà protagonisti Khamzat Chimaev e Kevin Hol… - Lontrigi : UFC 279 sta crollando a pezzi, ma c'è la possibilità di rimescolare le carte e darci il match che chiediamo ormai d… -

Dopo lo spettacolo di Parigi, latorna a Las Vegas conche propone come main event la sfida stellare tra Khamzat Chimaev e Nate Diaz. Nuovo contro vecchio in uno scontro generazionale che promette spettacolo. L'astro nascente svedese contro la ...Dopo lo spettacolo di Parigi, latorna a Las Vegas conche propone come main event la sfida stellare tra Khamzat Chimaev e Nate Diaz. Nuovo contro vecchio in uno scontro generazionale che promette spettacolo. L'astro nascente svedese contro la ...Brutta notizia per gli appassionati: UFC 279 a rischio. Il main event tra Diaz e Chimaev è saltato a causa del mancato peso dello svedese.UFC 279, come seguire Khamzat Chimaev vs Nate Diaz in tv: programma, orario e streaming. Diretta su Dazn a che ora ...