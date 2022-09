Serie A, Luca Toni: “Mercato Juve da 9, Milan ha idee chiare. In Italia non arrivano più grandi giocatori” (Di sabato 10 settembre 2022) Luca Toni, intervistato da Sportweek, si è lanciato in alcune interessanti considerazioni sul campionato appena iniziato e sul Mercato chiuso pochi giorni fa. “La Juventus si è mossa molto bene, ha fatto un Mercato da 9 – ha affermato l’ex attaccante campione del mondo 2006 – Il Milan però ha dimostrato di avere le idee molto chiare. Il Napoli mi avrebbe deluso se avesse scambiato Osimhen per Ronaldo, mentre il colpo dell’estate lo ha fatto la Roma con Dybala a parametro zero.” Secondo Toni però c’è un problema di fondo: “In Italia non arrivano più grandi giocatori, o arrivano quelli che hanno fallito altrove oppure arrivano quelli a ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022), intervistato da Sportweek, si è lanciato in alcune interessanti considerazioni sul campionato appena iniziato e sulchiuso pochi giorni fa. “Lantus si è mossa molto bene, ha fatto unda 9 – ha affermato l’ex attaccante campione del mondo 2006 – Ilperò ha dimostrato di avere lemolto. Il Napoli mi avrebbe deluso se avesse scambiato Osimhen per Ronaldo, mentre il colpo dell’estate lo ha fatto la Roma con Dybala a parametro zero.” Secondoperò c’è un problema di fondo: “Innonpiù, oquelli che hanno fallito altrove oppurequelli a ...

