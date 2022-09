Sandra Milo e il sesso a 89 anni. La rivelazione: «Non lo faccio più perché non ho tempo» (Di sabato 10 settembre 2022) Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, quando parla non è mai banale. A 89 anni la diva del cinema è stata di recente protagonista di un nuovo format televisivo, «Quelle brave ragazze» insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti. E non sembra avere intenzione di fermarsi qui. Così in un’intervista a Il Corriere della Sera torna a raccontarsi e a raccontare anche i dettagli più intimi e personali, come quelli legati al sesso. La felicità per Sandra Milo Nella lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera, Sandra Milo parla di tutto, senza mai essere banale. Quando le viene chiesto, ad esempio, cosa la rende felice oggi, lei risponde così: «Pensare che le donne salveranno il mondo. perché questa nuova guerra in corso è un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 10 settembre 2022) Salvatrice Elena Greco, in arte, quando parla non è mai banale. A 89la diva del cinema è stata di recente protagonista di un nuovo format televisivo, «Quelle brave ragazze» insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti. E non sembra avere intenzione di fermarsi qui. Così in un’intervista a Il Corriere della Sera torna a raccontarsi e a raccontare anche i dettagli più intimi e personali, come quelli legati al. La felicità perNella lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera,parla di tutto, senza mai essere banale. Quando le viene chiesto, ad esempio, cosa la rende felice oggi, lei risponde così: «Pensare che le donne salveranno il mondo.questa nuova guerra in corso è un ...

