Rosalinda Cannavò, un consiglio speciale per i fan: le parole via social (Di sabato 10 settembre 2022) Rosalinda Cannavò e l'amore per i cani: arriva un consiglio speciale da parte della fidanzata di Andra Zenga. Le parole sui social Da quando Chinu è entrato in casa degli Zengavò, tante cose sono cambiate. Rosalinda Cannavò è tornata a parlare sui social del suo affetto per i cuccioli e ha voluto dare dei consigli preziosi ai propri follower. La bella artista siciliana ha immortalato in una divertente posa il fidanzato Andrea Zenga, alle prese con una interessante lettura, "Il carlino a modo mio", un libro in cui si racconta per filo e per segno la vita di questo tipo di cani, che gli Zengavò hanno adottato portando dentro casa Chinu: "Ma come è fatto bene questo libro. Consigli per chi possiede un carlino e per chi ha in mente di ..."

