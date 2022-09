(Di sabato 10 settembre 2022) Se l’è vista brutta undella Capitale che una volta portato a destinazione il passeggero è stato minacciato da quest’ultimo a colpi di pistola. L’intento del malvivente era quello dire il povero malcapitato e alla fine l’uomo è scappato portandosi a casa il magro bottino di 50 euro. Leggi anche: Uomo armato al Don Bosco, un video ricostruisce l’accaduto: così la Polizia ha fermato il 58enne in fuga per il quartiere con la pistola (a gas)ilcon una pistola: cosa è successo I fatti risalgono allo scorso 8 settembre. Siamo a, in Viale Fiorentini, quando il— intorno alle 21.30 — ha allertato la Polizia raccontando loro quanto gli era capitato. Tutto è cominciato da Via Nazionale quando l’uomo ha fatto salire ‘al volo’ il malvivente ...

CorriereCitta : Roma, «Dammi i soldi o ti sparo»: terrorizza il tassista e lo deruba di 50€ - maubar58 : @francescacuore6 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Scarsa tolleranza e tanta sofferenza , dai dammi la’ è così comin… - CorriereCitta : ”Dammi l’incasso o ti taglio la gola”: rapina a mano armata in un minimaket - augustociardi75 : @Pablit0rm Niente, parliamo lingue differenti. Si può commentare una partita dicendo che è stata sbagliata o bisogn… - Revenge810 : Inzaghi hai una brutta c'era ti vedo proprio male dammi retta fai il trolley e torna a Roma fai il biglietto pure a… -

Il Corriere della Città

Questo brano arriva dopo la pubblicazione del singolo "un'ora" lo scorso giugno. "Ero sulla ... Davide Capra, in arte BLVRD, nasce anel 1994, in un ambiente popolare tra i quartieri di ...Il Papa racconta un incontro avuto acon giovani di diverse lingue e provenienze e anche ... Si tratta di una preghiera che inizia così: ', Signore, una buona digestione e anche qualcosa da ... ”Dammi l’incasso o ti taglio la gola”: rapina a mano armata in un minimaket Siamo a Roma, in Viale Fiorentini, quando il tassista — intorno alle 21.30 — ha allertato la Polizia raccontando loro quanto gli era capitato. Tutto è cominciato da Via Nazionale quando l’uomo ha ...C'è anche il racconto di Cristiana Mangani, nella redazione della cronaca di Roma de "Il Messaggero", tra le testimonianze di un pezzo di storia importante ...