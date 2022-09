Nikola Jokic è un fenomenale orso pigro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 settembre 2022) Fin qui è stato l'Europeo di Doncic e Antetokounmpo, extraterrestri da oltre 40 punti sul parquet. Il guaio per l'Italia, è chenon ha ancora iniziato a fare sul serio. E lo incontrerà sulla sua strada già domenica, a Berlino, negli ottavi di finale del torneo, quanto pesa quel brutto inciampo contro l'Ucraina. Agli Azzurri non resta che disegnare la partita perfetta. Confidando che la Serbia si sciolga all'improvviso come accadde l'anno sca Belgrado (in palio le Olimpiadi, manon c'era). E che il centro dei Denver Nuggets non smetta di vestire i panni dell', come gli rinfacciano da una vita. Anche se oggi è il cestista più pagato della storia (fresco di quinquennale da 270 milioni di dollari) e l'Mvp dell'Nba nelle ultime due stagioni regolari. ...