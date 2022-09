Napoli, Spalletti: "Partita difficile con lo Spezia. Vittoria meritatissima'' (Di sabato 10 settembre 2022) Spalletti: "Partita difficile con lo Spezia. Vittoria meritatissima, ma non bisogna accontentarsi. Raspadori ha fatto una Partita eccezionale" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la Vittoria contro lo Spezia. Queste le sue parole: "Per noi ci sono partite fondamentali per l'alta classifica o gare assolutamente da vincere. Abbiamo preparato 4-5 palle per buttarle dentro, in qualche caso abbiamo fatto confusione e preso delle ripartenze, è una Vittoria meritatissima da punto di vista del gioco. -afferma Spalletti - E' stata una parita difficile, perchè giochi dopo una gara ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 10 settembre 2022): "con lo, ma non bisogna accontentarsi. Raspadori ha fatto unaeccezionale" Luciano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo lacontro lo. Queste le sue parole: "Per noi ci sono partite fondamentali per l'alta classifica o gare assolutamente da vincere. Abbiamo preparato 4-5 palle per buttarle dentro, in qualche caso abbiamo fatto confusione e preso delle ripartenze, è unada punto di vista del gioco. -afferma- E' stata una parita, perchè giochi dopo una gara ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Sentire addosso l’entusiasmo dei nostri tifosi è importante per una squadra giovane come la nostra. L… - anperillo : #Spalletti se l’era complicata un po’ da solo, rinunciando a #Lobotka, il perno attorno al quale la squadra gira a… - DiMarzio : #SerieA | Il @sscnapoli vince grazie a un gol di #Raspadori e #Spalletti viene espulso: cos'è successo - armagio : Le partenze delle squadre di #Spalletti sono spesso lanciate. Ma l'incertezza quest'anno e un possibile abbassament… - napolista : Spalletti: «Solo a Napoli parlate di chi gioca e chi no, compreso De Laurentiis. Zielinski lo avete massacrato» Il… -