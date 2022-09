Marco Sarracino (PD): “Non esistono collegi sicuri” (Di sabato 10 settembre 2022) Si è tenuta ieri nella pineta comunale di Afragola la manifestazione fortemente voluta da pd e gd locali a sostegno del candidato alla camera Marco Sarracino. Giovani, diritto e futuro sostenibile il titolo dato all’iniziativa. Intanto, in città fa discutere l’uscita dal partito dell’ex sindaco e parlamentare dem Domenico Tuccillo che proprio ieri ha ufficializzato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 settembre 2022) Si è tenuta ieri nella pineta comunale di Afragola la manifestazione fortemente voluta da pd e gd locali a sostegno del candidato alla camera. Giovani, diritto e futuro sostenibile il titolo dato all’iniziativa. Intanto, in città fa discutere l’uscita dal partito dell’ex sindaco e parlamentare dem Domenico Tuccillo che proprio ieri ha ufficializzato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ALBERTOSEVERIN7 : RT @ricpuglisi: Marco Sarracino, candidato ggiovane nel @pdnetwork, sulle candidature nel 2018: (non fate guardare il video a Fratoianni,… - Cardo97314312 : RT @uolller: @ricpuglisi @pdnetwork Eccolo! Marco #Sarracino, 2018. - Richard53723060 : RT @ricpuglisi: Marco Sarracino, candidato ggiovane nel @pdnetwork, sulle candidature nel 2018: (non fate guardare il video a Fratoianni,… - uolller : RT @ricpuglisi: Marco Sarracino, candidato ggiovane nel @pdnetwork, sulle candidature nel 2018: (non fate guardare il video a Fratoianni,… - uolller : @ricpuglisi @pdnetwork Eccolo! Marco #Sarracino, 2018. -