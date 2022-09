L'ultima sfida persa da Draghi, il tetto al prezzo del gas resta un miraggio (Di sabato 10 settembre 2022) Il nodo è ancora il price cap. L'Ue si interroga sull'opportunità di introdurre un tetto al prezzo del gas, se introdurlo solo al gas russo o se estenderlo agli altri fornitori e in che modo. La riunione del Consiglio Ue straordinario Energia a Bruxelles si è conclusa con un forte sostegno alle misure di emergenza proposte dalla Commissione ma rimane appeso sulla questione del price cap. Non doveva essere il tema principale su cui focalizzare il dibattito ma alla fine il dialogo tra gli Stati e tra la Commissione e la presidenza del Consiglio Ue si è incagliato tra i tatticismi verbali del price cap. L'Esecutivo Ue rilancia la proposta annunciata da von der Leyen che nelle ultime ore sembrava voler essere accantonata per un secondo momento. «Dobbiamo massimizzare gli strumenti a nostra disposizione per abbassare i prezzi del gas alla fonte - ha ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) Il nodo è ancora il price cap. L'Ue si interroga sull'opportunità di introdurre unaldel gas, se introdurlo solo al gas russo o se estenderlo agli altri fornitori e in che modo. La riunione del Consiglio Ue straordinario Energia a Bruxelles si è conclusa con un forte sostegno alle misure di emergenza proposte dalla Commissione ma rimane appeso sulla questione del price cap. Non doveva essere il tema principale su cui focalizzare il dibattito ma alla fine il dialogo tra gli Stati e tra la Commissione e la presidenza del Consiglio Ue si è incagliato tra i tatticismi verbali del price cap. L'Esecutivo Ue rilancia la proposta annunciata da von der Leyen che nelle ultime ore sembrava voler essere accantonata per un secondo momento. «Dobbiamo massimizzare gli strumenti a nostra disposizione per abbassare i prezzi del gas alla fonte - ha ...

