Gf Vip, i fan scovano un video (di pessimo gusto) in cui la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disabilità (Di sabato 10 settembre 2022) Sta girando in rete da pochi minuti un video che non avrebbe bisogno di ulteriori commenti, anche perché a essere indignato è già tutto il popolo del web. Un utente infatti ha da poco pubblicato un TikTok di Angelica Benevieri, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, in cui ironizza sulla disabilità. Il video è di qualche anno fa, tuttavia gli internauti sono riusciti a scovarlo, generando una valanga di critiche contro la ragazza. Direte che voglio attaccarla a prescindere, ma la realtà è che questo video in cui sono incappata ieri è uno dei più imbarazzanti, irrispettosi, vergognosi e fuori luogo mai visti. Per ovvi motivi mi sconvolge particolarmente il suo deridere la disabilità. ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 settembre 2022) Sta girando in rete da pochi minuti unche non avrebbe bisogno di ulteriori commenti, anche perché a essere indignato è già tutto il popolo del web. Un utente infatti ha da poco pubblicato un TikTok di Angelica Benevieri, ladi, in cui. Ilè di qualche anno fa, tuttavia gli internauti sono riusciti a scovarlo, generando una valanga di critiche contro la ragazza. Direte che voglio attaccarla a prescindere, ma la realtà è che questoin cui sono incappata ieri è uno dei più imbarazzanti, irrispettosi, vergognosi e fuori luogo mai visti. Per ovvi motivi mi sconvolge particolarmente il suo deridere la. ...

SociosItalia : ?? FAN REWARDS ?? ???? Pass per le qualifiche del GP di Monza ???? Hospitality VIP nella House of Peroni ???? Tour del Pa… - __drunkfairy : RT @IsaeChia: #GfVip, i fan scovano un video (di pessimo gusto) in cui la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disabilità Ce… - fairyLC2 : RT @IsaeChia: #GfVip, i fan scovano un video (di pessimo gusto) in cui la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disabilità Ce… - panic193 : RT @IsaeChia: #GfVip, i fan scovano un video (di pessimo gusto) in cui la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disabilità Ce… - IsaeChia : #GfVip, i fan scovano un video (di pessimo gusto) in cui la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disab… -