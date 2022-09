Esplode un ordigno della sua collezione | l’ex estremista di destra perde una mano

(Di sabato 10 settembre 2022) Daniel Biavaschi, 34 anni, stava sistemando unsul suo tavolo da lavoro nel suo box a Milano quando la bomba è esplosa. L’uomo ha perso una. Secondo la ricostruzione dei carabinieri Biavaschi era nel suo box in via Banfi 11, dove vivono i suoi genitori. Nel luogo è stato ritrovato un piccolo arsenale. Due metal detector e molti residuati bellici. Alcuni erano stati resi inerti. Unadi cimeliprima guerra mondiale che Biavaschi catalogava per origine ed epoca di fabbricazione. Nei suoi social network pubblicava scatti delle armi: bombe a, elmetti, pinze e così via. L’edizione milanese di Repubblica fa sapere oggi che Biavaschi è piantonato all’ospedale Niguarda. Ed è accusato di detenzione di materiale bellico dismesso. Le ferite gli sono costate l’amputazione ...

binottofranco : Milano, maneggia un ordigno in un garage di Gratosoglio. Esplode e lui perde una mano - SalvatoreMirag7 : I patrioti, nel tempo libero, tra qualche manganellata e qualche distribuzione di olio di ricino, coltivano il loro… - SalvatoreMirag7 : I patrioti, nel tempo libero, tra qualche manganellata e qualche distribuzione di olio di ricino, coltivano il loro… - Giorno_Milano : Esplode un ordigno bellico nel box Estremista di destra perde una mano - infoitinterno : Milano, esplode ordigno bellico: grave ex Forza Nuova -

