DIRETTA F1, GP Monza 2022 LIVE: risultati FP3, Verstappen davanti a Leclerc (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA ORARIO QUALIFICHE GP Monza F1 SU TV8 IN CHIARO LA CRONACA DELLE FP3 risultati E CLASSIFICA FP3 14.10 Per il momento è tutto; appuntamento alle 16.00 con le qualifiche: in palio la pole position a Monza. A più tardi, non mancate! 14.08 Sale dunque l’attesa per le qualifiche: verrà determinata la griglia di partenza, tenendo in considerazione le numerose penalità per i piloti, sarà ancor più interessante seguirle. 14.05 Rispetto alle prove libere di ieri, questa volta è la Red Bull di Max Verstappen a dettare il passo; Leclerc deve inseguire, 0.347 di ritardo a parità di gomme (soft). Terzo Perez, quarto Sainz, molto bene Fernando Alonso in quinta posizione (idealmente, al momento, partirebbe in prima fila con Charles Leclerc viste le ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 IN CHIARO LA CRONACA DELLE FP3E CLASSIFICA FP3 14.10 Per il momento è tutto; appuntamento alle 16.00 con le qualifiche: in palio la pole position a. A più tardi, non mancate! 14.08 Sale dunque l’attesa per le qualifiche: verrà determinata la griglia di partenza, tenendo in considerazione le numerose penalità per i piloti, sarà ancor più interessante seguirle. 14.05 Rispetto alle prove libere di ieri, questa volta è la Red Bull di Maxa dettare il passo;deve inseguire, 0.347 di ritardo a parità di gomme (soft). Terzo Perez, quarto Sainz, molto bene Fernando Alonso in quinta posizione (idealmente, al momento, partirebbe in prima fila con Charlesviste le ...

