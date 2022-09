Defibrillatore lanciato in curva dal portiere per salvare un tifoso (Di sabato 10 settembre 2022) Jeremías Conan Ledesma è l'eroe di Cadice - Barcellona. La partita è stata sospesa nel secondo tempo per consentire i soccorsi a un tifoso, colpito da ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) Jeremías Conan Ledesma è l'eroe di Cadice - Barcellona. La partita è stata sospesa nel secondo tempo per consentire i soccorsi a un, colpito da ...

lomestars : RT @carpa2019: All'80' del match #CadiceBarcellona un tifoso locale posizionato nella curva dietro il proprio portiere, ha avuto un malore.… - carpa2019 : All'80' del match #CadiceBarcellona un tifoso locale posizionato nella curva dietro il proprio portiere, ha avuto u… - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: Paura in Cadice-#Barcellona, tifoso si sente male. Partita sospesa, defibrillatore lanciato sugli spalti - cmdotcom : Paura in Cadice-#Barcellona, tifoso si sente male. Partita sospesa, defibrillatore lanciato sugli spalti - addictedjuve : il momento in cui il portiere del cadice ha lanciato il defibrillatore verso la tribuna -