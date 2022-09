"Contatti con Draghi?" L'ammissione di Calenda fa calare il gelo (Di sabato 10 settembre 2022) A Carlo Calenda non resta che tifare contro un governo di centrodestra che potrebbe scaturire dal voto del 25 settembre. "Durerà meno di sei mesi perché Silvio Berlusconi e Matteo Salvini piuttosto che fare un governo o tenere in piedi un governo con Giorgia Meloni voterebbero con Marco Rizzo", il segretario del Partito comunista, afferma il leader di Azione nel corso della puntata di sabato 10 settembre di In Onda, su La7. La profezia di Calenda, simile a una sorta di wishful thinking, è che la presunta conflittualità tra i leader del centrodestra farà deflagrare il governo, anche se "non credo che vinceranno e avranno la maggioranza". In ogni caso, per il leader di Azione se "la maggioranza è stretta a Camera e Senato, Berlusconi e Salvini la prima cosa che faranno è chiedere a Mario Draghi di tornare", è la "previsione" di ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) A Carlonon resta che tifare contro un governo di centrodestra che potrebbe scaturire dal voto del 25 settembre. "Durerà meno di sei mesi perché Silvio Berlusconi e Matteo Salvini piuttosto che fare un governo o tenere in piedi un governo con Giorgia Meloni voterebbero con Marco Rizzo", il segretario del Partito comunista, afferma il leader di Azione nel corso della puntata di sabato 10 settembre di In Onda, su La7. La profezia di, simile a una sorta di wishful thinking, è che la presunta conflittualità tra i leader del centrodestra farà deflagrare il governo, anche se "non credo che vinceranno e avranno la maggioranza". In ogni caso, per il leader di Azione se "la maggioranza è stretta a Camera e Senato, Berlusconi e Salvini la prima cosa che faranno è chiedere a Mariodi tornare", è la "previsione" di ...

