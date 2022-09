Barca da pesca si scontra con una balena: cinque morti in Nuova Zelanda (Di sabato 10 settembre 2022) cinque persone sono morte questa mattina, quando una Barca da pesca si è scontrata con una balena al largo di Kaikoura, vicino a Goose Bay, in Nuova Zelanda. Secondo le prime ricostruzioni, la Barca, che dopo l’impatto si è capovolta, aveva a bordo undici passeggeri: tutte donne di oltre cinquant’anni, uscite in mare su un charter da pesca. La squadra di salvataggio ha recuperato e portato a riva le sei sopravvissute e ha subito trovato due delle cinque vittime, ha reso noto il sindaco Craig Mackle. Solo il un secondo momento, i sommozzatori hanno recuperato i corpi delle altre tre donne che hanno perso la vita nell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022)persone sono morte questa mattina, quando unadasi èta con unaal largo di Kaikoura, vicino a Goose Bay, in. Secondo le prime ricostruzioni, la, che dopo l’impatto si è capovolta, aveva a bordo undici passeggeri: tutte donne di oltre cinquant’anni, uscite in mare su un charter da. La squadra di salvataggio ha recuperato e portato a riva le sei sopravvissute e ha subito trovato due dellevittime, ha reso noto il sindaco Craig Mackle. Solo il un secondo momento, i sommozzatori hanno recuperato i corpi delle altre tre donne che hanno perso la vita nell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LucaZane10 : Stasera dovevamo uscire in barca solo uomini per birre risate e puttanate a volontà con canne da pesca per copertu… - LucioCorsaro2 : @MarcoStac Pensa fino al 1988 io avevo casa dentro il castello…poi ci è stata espropriata e ora è un museo…per 7 be… - PressMareItalia : Il Gruppo #PescaSportiva dalla Barca della #LegaNavaleItaliana Sezione di Varazze, organizza per domenica 11 settem… - Lucacenti3 : @NinaRicci_us Cioè,io per prendere i pesci faccio una fatica boia..a questi gli saltano in barca da soli!???? E dai,w… - IoNavigo : @CpMilano6468 Per la pesca possiamo organizzarci dalla mia barca Lucci o persico sono assicurati ?? -