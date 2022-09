Una preghiera per Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutto ciò che finisce è troppo breve, ha detto Sant’Agostino, e tu sei morta troppo presto, Elisabetta. Settant’anni di regno non sono bastati, non mi sono bastati, perché la durata è bellezza che aumenta, è una meraviglia continua, uno spettacolo enorme, un conforto dolcissimo, si vorrebbe non finisse mai. La durata è la qualità umana che più si avvicina all’eterno, esclusiva divina. La durata ha fatto di te un monumento, la tua morte è come il crollo di una torre. Hai legato le epoche e le generazioni e anche un po’ le nazioni: le repubbliche superano i confini invadendo, le monarchie affascinando, e se un italiano molto italiano come me si sente un poco suddito inglese lo deve a te, Elisabetta, alla tua favola lunghissima e universale. Alla corona hai sacrificato tutto, avevi le mani tumefatte ed eri ancora regina. Piangendo mi inchino per l’ultima ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutto ciò che finisce è troppo breve, ha detto Sant’Agostino, e tu sei morta troppo presto,. Settant’anni di regno non sono bastati, non mi sono bastati, perché la durata è bellezza che aumenta, è una meraviglia continua, uno spettacolo enorme, un conforto dolcissimo, si vorrebbe non finisse mai. La durata è la qualità umana che più si avvicina all’eterno, esclusiva divina. La durata ha fatto di te un monumento, la tua morte è come il crollo di una torre. Hai legato le epoche e le generazioni e anche un po’ le nazioni: le repubbliche superano i confini invadendo, le monarchie affascinando, e se un italiano molto italiano come me si sente un poco suddito inglese lo deve a te,, alla tua favola lunghissima e universale. Alla corona hai sacrificato tutto, avevi le mani tumefatte ed eri ancora regina. Piangendo mi inchino per l’ultima ...

