Ultime Notizie – Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne (Di venerdì 9 settembre 2022) Una professoressa di una scuola media della provincia di Benevento è stata arrestata per violenza sessuale aggravata ai danni di un alunno 12enne. Nei suoi confronti i Carabinieri della stazione di Arpaia (Benevento) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita. Le indagini, avviate a marzo scorso, sono scattate a seguito della denuncia da parte del dirigente del plesso scolastico e successivamente dalla querela sporta dai genitori del minorenne e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dell’insegnante la quale, abusando della propria autorità, avrebbe indotto il proprio alunno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Unaessoressa di una scuola media della provincia diè stataperaggravata ai danni di un. Nei suoi confronti i Carabinieri della stazione di Arpaia () hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip disu richiesta della Procura sannita. Le indagini, avviate a marzo scorso, sono scattate a seguito della denuncia da parte del dirigente del plesso scolastico e successivamente dalla querela sporta dai genitori del minorenne e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dell’insegnante la quale, abusando della propria autorità, avrebbe indotto il proprio...

SkyTG24 : Ieri si è spenta a 96 anni la #ReginaElisabetta II Seguiamo la giornata - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Teva_IT : Ci sono alcuni fattori che anche al lavoro possono far scatenare un attacco di #emicrania Le aziende come Teva, che… - VesuvioLive : 16enne aggredito e preso a pugni in faccia: punito per aver “fatto la spia” con i carabinieri -