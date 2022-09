Traffico Roma del 09-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata abbiamo rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina attese Per entrare sul raccordo per chi si trova sulla diramazionesud poi ci sono code sul percorso Urbano della A24 Tractor Cerbara e la tangenziale verso il centro aNord rallentamenti pere lavori sulla Cassia interna tra Tor de’ ceveri il raccordo direzione centro stessa cosa sulla via Cassia tra la storta e la Giustiniana anche sulla via Pontina per lavori si sta in coda tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci direzioneVi ricordo infine che è seguito di uno sciopero in Trenitalia dalle 9 alle 17 di oggi saranno possibili disagi nel trasporto ferroviario servizio regolare per le linee di ATAC ...