Sampdoria-Milan, Giampaolo: “Partita proibitiva, per loro pareggio è come sconfitta” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Giochiamo contro quella che ritengo essere la squadra migliore del campionato, per loro un pareggio è una sconfitta. Nell’anno solare in campionato hanno perso una sola Partita, nelle ultime partite hanno dimostrato la maturità e la consapevolezza di essere una squadra forte. Per noi è una sfida proibitiva, dove dovremo dare il 110% e avere coraggio. La testa è determinante, perché contro una squadra più forte sei più sollevato mentalmente. Gli scontri diretti ti sollecitano in modo diverso”. Queste le parole di Marco Giampaolo alla vigilia di Sampdoria-Milan, anticipo delle 20:45 della sesta giornata di Serie A. I blucerchiati sono alla ricerca di un risultato positivo per risollevarsi dopo aver collezionato solo due punti in cinque partite: “Se ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) “Giochiamo contro quella che ritengo essere la squadra migliore del campionato, perunè una. Nell’anno solare in campionato hanno perso una sola, nelle ultime partite hanno dimostrato la maturità e la consapevolezza di essere una squadra forte. Per noi è una sfida, dove dovremo dare il 110% e avere coraggio. La testa è determinante, perché contro una squadra più forte sei più sollevato mentalmente. Gli scontri diretti ti sollecitano in modo diverso”. Queste le parole di Marcoalla vigilia di, anticipo delle 20:45 della sesta giornata di Serie A. I blucerchiati sono alla ricerca di un risultato positivo per risollevarsi dopo aver collezionato solo due punti in cinque partite: “Se ...

