Programmi TV di stasera, venerdì 9 settembre 2022. Al via le nuove stagioni di ‘Quarto Grado’ e ‘Propaganda Live’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Propaganda Live Rai1, ore 20.35: Tim Music Awards Musicale. In diretta dall’Arena di Verona, l’evento musicale più importante dell’estate, che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica e – dello spettacolo italiano si esibiscono con uno show dal vivo. – Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada Rai2, ore 21.20: Il tempio della velocità – 1^Tv Documentario. Nel gennaio del ‘22, su progetto dell’architetto Alfredo Rosselli, con la consulenza dell’ingegnere Piero Puricelli e sotto l’egida dell’Automobile Club di Milano, vide la luce l’Autodromo di Monza. Un’impresa poderosa portata a termine in soli 110 giorni e destinata a dare all’Italia l’autodromo più veloce del mondo. Francesco Pannofino ci porta a scoprire tutti i versanti del racconto. Rai3, ore 21.25: Elezioni Politiche 2022: ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 settembre 2022) Propaganda Live Rai1, ore 20.35: Tim Music Awards Musicale. In diretta dall’Arena di Verona, l’evento musicale più importante dell’estate, che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica e – dello spettacolo italiano si esibiscono con uno show dal vivo. – Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada Rai2, ore 21.20: Il tempio della velocità – 1^Tv Documentario. Nel gennaio del ‘22, su progetto dell’architetto Alfredo Rosselli, con la consulenza dell’ingegnere Piero Puricelli e sotto l’egida dell’Automobile Club di Milano, vide la luce l’Autodromo di Monza. Un’impresa poderosa portata a termine in soli 110 giorni e destinata a dare all’Italia l’autodromo più veloce del mondo. Francesco Pannofino ci porta a scoprire tutti i versanti del racconto. Rai3, ore 21.25: Elezioni Politiche: ...

