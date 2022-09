Neodecortech | il fatturato cresce del 20% nel primo semestre 2022

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 settembre 2022) Filago.ha chiuso ilcon ricavi netti che ammontano a 99,2 milioni di euro, in crescita del 20,4 % rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, chiuso a 82,4 milioni di euro. “Per quanto riguarda la filiera delle superfici decorative legate al mercato del mobile e dell’arredo, sia inteso come furniture che come flooring – ha spiegato l’amministratore delegato Luigi Cologni, commentando i dati-, si è assistito nel corso deldelalla continuità del trend di crescita osservato sin dalla metà del 2020 e per l’intero esercizio 2021, seppure con un’intensità minore”. Più nel dettaglio, le vendite della divisione carta decorativa stampata sono in aumento del 14,2%. Le vendite della divisione carta decorativa crescono del 42,3%. Quelle ...