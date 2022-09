Napoli-Spezia, gioca Sirigu tra i pali? La risposta di Spalletti (Di venerdì 9 settembre 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in diretta dalla sala stampa dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida di campionato contro lo Spezia. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i vari temi affrontati, quello che riguarda il turnover. Il Napoli, infatti, si ritroverà a giocare una partita ogni tre-quattro giorni per via degli impegni in Champions League. Questo fattore chiaramente potrebbe risultare decisivo ed incidere sulle prestazioni della squadra se le energie non vengono gestite correttamente. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Turnover? “Bisogna portare a casa questa vittoria, poi altri ragionamenti si faranno dopo. Io non voglio buttare acqua sul fuoco per nascondere qualcosa: le ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Luciano, tecnico del, ha parlato in diretta dalla sala stampa dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida di campionato contro lo. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i vari temi affrontati, quello che riguarda il turnover. Il, infatti, si ritroverà are una partita ogni tre-quattro giorni per via degli impegni in Champions League. Questo fattore chiaramente potrebbe risultare decisivo ed incidere sulle prestazioni della squadra se le energie non vengono gestite correttamente. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Turnover? “Bisogna portare a casa questa vittoria, poi altri ragionamenti si faranno dopo. Io non voglio buttare acqua sul fuoco per nascondere qualcosa: le ...

