Maria De Filippi, la confessione davanti a tutti: “Ho perso tutto” (Di venerdì 9 settembre 2022) Uomini e Donne non regala sempre e solo gioie. È vero che la trasmissione trasmette sempre tante emozioni, ma non mancano momenti di tristezza. Difatti uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi ha dato una notizia molto dolorosa. Una situazione a cui difficilmente si può rimanere indifferenti. Recentemente sul web si sta facendo spazio una notizia che non lascia ulteriori speranze. Uno dei volti tanto amati di Uomini e Donne, il dating show in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sembra esser totalmente disperato. Ha toccato l’oblio, è arrivato a perdere completamente tutto. Ma cosa è successo? A lanciare l’allarme, con un grido disperato, è proprio il protagonista della vicenda che comunica sul web tre semplici parole ma molto d’effetto: “Ho ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 9 settembre 2022) Uomini e Donne non regala sempre e solo gioie. È vero che la trasmissione trasmette sempre tante emozioni, ma non mancano momenti di tristezza. Difatti uno dei protagonisti del dating show diDeha dato una notizia molto dolorosa. Una situazione a cui difficilmente si può rimanere indifferenti. Recentemente sul web si sta facendo spazio una notizia che non lascia ulteriori speranze. Uno dei volti tanto amati di Uomini e Donne, il dating show in onda su Canale 5 condotto daDe, sembra esser totalmente disperato. Ha toccato l’oblio, è arrivato a perdere completamente. Ma cosa è successo? A lanciare l’allarme, con un grido disperato, è proprio il protagonista della vicenda che comunica sul web tre semplici parole ma molto d’effetto: “Ho ...

zazoomblog : Maria De Filippi la confessione davanti a tutti: “Ho perso tutto” - #Maria #Filippi #confessione #davanti - infoitcultura : Maria De Filippi fa il pieno: ex allievo ora professionista di Amici 22. Chi è - delicataeIy : è il modo in cui avete messo maria de filippi prima di silver prima di blu prima di brown io odio voi e il vostro a… - tuttopuntotv : Maria De Filippi fa il pieno: ex allievo ora professionista di Amici 22. Chi è #amici22 - twt_fra : non maria de filippi???????????? -