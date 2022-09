Maltempo, forti piogge a Napoli: danni e allagamenti (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parcheggi allagati nel Nuovo Palazzo di Giustizia a causa del violento nubifragio che si è abbattuto stamattina su Napoli. La pioggia fitta e battente è filtrata negli spazi sottostanti il Tribunale partenopeo che si trova nel Centro Direzionale della città, interessando in particolare la zona che costeggia via Aulisio. Al momento non si registrano danni. Molti gli allagamenti anche in altre zone della città per l’abbondante pioggia caduta questa mattina. Traffico in tilt e rallentamenti a causa delle strade invase dall’acqua uscita dai tombini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Parcheggi allagati nel Nuovo Palazzo di Giustizia a causa del violento nubifragio che si è abbattuto stamattina su. La pioggia fitta e battente è filtrata negli spazi sottostanti il Tribunale partenopeo che si trova nel Centro Direzionale della città, interessando in particolare la zona che costeggia via Aulisio. Al momento non si registrano. Molti glianche in altre zone della città per l’abbondante pioggia caduta questa mattina. Traffico in tilt e rallentamenti a causa delle strade invase dall’acqua uscita dai tombini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

