LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: scatta la FP1! Sainz, Hamilton e Perez cambiano Power Unit, attesa per Verstappen (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Il primo crono della FP1 lo mette a segno Ocon con medie in 1:26.690 poi Sainz con hard a 537 millesimi 14.03 Ricordiamo che la Ferrari presenta tanto giallo sulla sua livrea in questa occasione per onorare la città di Modena 14.02 Sul tracciato anche Giovanni oggi impegnato con la Haas, quindi Leclerc, Perez, Alonso, Verstappen e Ricciardo 14.01 Subito in pista Ocon, Magnussen, Tsunoda, Sainz e De Vries che oggi sarà impegnato sulla Aston Martin 14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! scatta LA FP1 DEL GP D’Italia!!!! 13.57 Mancano pochi istanti e scatterà la FP1, al momento il meteo parla di cielo quasi interamente coperto, il rischio pioggia sarà dietro l’angolo quasi sempre in questo weekend… 13.55 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.04 Il primo crono della FP1 lo mette a segno Ocon con medie in 1:26.690 poicon hard a 537 millesimi 14.03 Ricordiamo che la Ferrari presenta tanto giallo sulla sua livrea in questa occasione per onorare la città di Modena 14.02 Sul tracciato anche Giovanni oggi impegnato con la Haas, quindi Leclerc,, Alonso,e Ricciardo 14.01 Subito in pista Ocon, Magnussen, Tsunoda,e De Vries che oggi sarà impegnato sulla Aston Martin 14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!LA FP1 DEL GP D’!!!! 13.57 Mancano pochi istanti e scatterà la FP1, al momento il meteo parla di cielo quasi interamente coperto, il rischio pioggia sarà dietro l’angolo quasi sempre in questo weekend… 13.55 ...

