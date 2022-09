La carne è tratta (Di venerdì 9 settembre 2022) Una città olandese diventerà nel 2024 la prima al mondo a vietare la pubblicità della carne sugli spazi pubblici. Il motivo? Ridurre i consumi e le emissioni di gas serra, visto che la carne è una dei principali imputati della crisi climatica. Ma non è solo la carne che verrà bandita dalla promozione, ma anche voli per le vacanze e combustibili fossili. Insomma, tutto ciò che è tacciato di inquinare e di cui – forse – potremmo fare a meno. La mozione è stata proposta da Ziggy Klazes, una consigliera del partito GroenLinks: ha detto che non sapeva che la città sarebbe stata la prima al mondo a far rispettare una tale politica quando l’ha proposta. La pubblicità non sarà consentita sugli autobus di Haarlem, sugli schermi all’interno e all’esterno degli spazi pubblici, e il dibattito in città si è già scatenato. I produttori di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) Una città olandese diventerà nel 2024 la prima al mondo a vietare la pubblicità dellasugli spazi pubblici. Il motivo? Ridurre i consumi e le emissioni di gas serra, visto che laè una dei principali imputati della crisi climatica. Ma non è solo lache verrà bandita dalla promozione, ma anche voli per le vacanze e combustibili fossili. Insomma, tutto ciò che è tacciato di inquinare e di cui – forse – potremmo fare a meno. La mozione è stata proposta da Ziggy Klazes, una consigliera del partito GroenLinks: ha detto che non sapeva che la città sarebbe stata la prima al mondo a far rispettare una tale politica quando l’ha proposta. La pubblicità non sarà consentita sugli autobus di Haarlem, sugli schermi all’interno e all’esterno degli spazi pubblici, e il dibattito in città si è già scatenato. I produttori di ...

