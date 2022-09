Jafar Panahi, in carcere in Iran ma “presente” a Venezia con un film da premio (Di venerdì 9 settembre 2022) La sedia vuota a cui ormai siamo abituati da troppi anni presso diversi festival internazionali. Jafar Panahi è in carcere, ma il suo magnifico Khers nist (in italiano Gli orsi non esistono) è libero di farsi applaudire al concorso della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Un finale in crescendo della corsa al Leone d’oro da cui, quasi certamente, questa nuova opera del cineasta Iraniano non uscirà senza qualche riconoscimento di peso. E meritatamente. Presenti a onorare la premiere mondiale del film – prima della quale è stato organizzato un flash bob in sostegno degli artisti Iraniani tuttora in carcere – sono R. Heydari, montatore del suono e anche attore in quel ruolo nel film, e l’attrice Mina Kavani, esule a Parigi. “Speriamo sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) La sedia vuota a cui ormai siamo abituati da troppi anni presso diversi festival internazionali.è in, ma il suo magnifico Khers nist (in italiano Gli orsi non esistono) è libero di farsi applaudire al concorso della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Un finale in crescendo della corsa al Leone d’oro da cui, quasi certamente, questa nuova opera del cineastaiano non uscirà senza qualche riconoscimento di peso. E meritatamente. Presenti a onorare la premiere mondiale del– prima della quale è stato organizzato un flash bob in sostegno degli artistiiani tuttora in– sono R. Heydari, montatore del suono e anche attore in quel ruolo nel, e l’attrice Mina Kavani, esule a Parigi. “Speriamo sia ...

_movieswatch : Occhio a 'No Bears' di Jafar Panahi che sarà presentato oggi. #Venezia79 - RispostaLa : Day 10 a #Venezia79. Oggi è il giorno di #KHERSNIST (GLI ORSI NON ESISTONO) di Jafar Panahi, #Chiara di Susanna Nic… - movie_digger : Penultimo giorno di #Venezia79: oggi ci sarà l'ultimo film italiano in concorso, #Chiara di Susanna Nicchierelli. P… - ikastoy : RT @_movieswatch: #Venezia79. Ultimo giorno per presentare i film in concorso che sono i seguenti: - 'Les miens' di Roschdy Zem - 'Chiara'… - _movieswatch : #Venezia79. Ultimo giorno per presentare i film in concorso che sono i seguenti: - 'Les miens' di Roschdy Zem - 'C… -