Incidente mortale, arrestato il conducente di una delle auto. Era sotto effetto di cocaina (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella tarda serata del 7 settembre, poco dopo la mezzanotte, è giunta al 112 della Compagnia di Manduria una richiesta di intervento per un violento Incidente stradale avvenuto all'altezza dell'incrocio tra la SP 109 e la SP 110, nel territorio del comune di Pulsano. L'Incidente aveva interessato due vetture, una Mercedes CLA guidata e di proprietà di un 25enne originario di Taranto con a bordo un 23enne di San Giorgio Ionico, che si è scontrata per cause in corso di accertamento con una Lancia Y che viaggiava nel senso di marcia opposto, condotta da un 73enne di Monteparano con a bordo una signora di 72 anni residente a San Giorgio Jonico. A seguito dell'urto, i due occupanti della Mercedes ed il conducente della Lancia Y hanno riportato varie ferite, per cui sono stati immediatamente soccorsi e trasportati presso l'ospedale SS.

