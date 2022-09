Il sondaggio che fa disperare Letta e il Pd. Il boom a sorpresa, FdI schiacciasassi (Di venerdì 9 settembre 2022) Ultimo giorno di sondaggi prima delle elezioni politiche del 25 settembre con il centrodestra al 47,2% e il centrosinistra al 28%. Queste le percentuali del sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24: la coalizione in vantaggio una settimana fa era al 47,3%, più corposa la discesa a sinistra, che era al 28,5%. Nel dettaglio, Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 25,3% (24,2% nella precedente rilevazione), seguito dal Partito Democratico al 21,2% (21,9%). Il Movimento 5 Stelle sorprende e supera la Lega che registra un 12,9% mentre il partito di Giuseppe Conte ottiene il 13,8% (12,1%). Forza Italia è al 7,9%, Azione/Italia Viva 5,5%, Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,4%, ItalExit al 2,4%, +Europa stabile al 2,2%, Impegno Civico è all'1,2%, Noi Moderati all'1,1% e Unione Popolare all'1%. Mentre la quota di indecisi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Ultimo giorno di sondaggi prima delle elezioni politiche del 25 settembre con il centrodestra al 47,2% e il centrosinistra al 28%. Queste le percentuali delrealizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24: la coalizione in vantaggio una settimana fa era al 47,3%, più corposa la discesa a sinistra, che era al 28,5%. Nel dettaglio, Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 25,3% (24,2% nella precedente rilevazione), seguito dal Partito Democratico al 21,2% (21,9%). Il Movimento 5 Stelle sorprende e supera la Lega che registra un 12,9% mentre il partito di Giuseppe Conte ottiene il 13,8% (12,1%). Forza Italia è al 7,9%, Azione/Italia Viva 5,5%, Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,4%, ItalExit al 2,4%, +Europa stabile al 2,2%, Impegno Civico è all'1,2%, Noi Moderati all'1,1% e Unione Popolare all'1%. Mentre la quota di indecisi ...

