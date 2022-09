Giuseppe Conte, in versione Steve Jobs, presenta il programma M5S: 'No alle alle larghe contese' (Di venerdì 9 settembre 2022) Giuseppe Conte appare sul palco dell'Auditorium Conciliazione e, a guardarlo, la mente corre immediatamente alle presentazioni delle "creature" di Steve Jobs . Camicia e pantaloni scuri, scarpe da ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 settembre 2022)appare sul palco dell'Auditorium Conciliazione e, a guardarlo, la mente corre immediatamentezioni delle "creature" di. Camicia e pantaloni scuri, scarpe da ...

La7tv : #lariachetira @GiuseppeConteIT: 'Noi abbiamo dimostrato di saper governare il Paese anche affrontando la sfida più… - AndreaMarcucci : C’è una coincidenza che si verifica in campagna elettorale. Putin pretende dall’Europa il ritiro delle sanzioni e… - fattoquotidiano : Torino, bagno di folla a Borgo Vittoria per Giuseppe Conte e i candidati del M5s: “Una giornata piena di entusiasmo” - terry7_ : RT @ItaliaViva: Il #M5S e Giuseppe #Conte stanno bloccando i ristori immediati per famiglie ed imprese colpite dal caro-bollette. Quello ch… - Jerevak2 : RT @21fc1b31328d42f: Giuseppe Conte si conferma come il leader politico più amato. Lui è l'unico in grado di battere le destre rappresentat… -