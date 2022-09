Giada | 17 anni | esce di casa e svanisce nel nulla | “Aiutatemi a ritrovarla | vi prego” | dice la mamma

(Di venerdì 9 settembre 2022) Una ragazzina di 17svanita nela Roma. Ladisperata chiede aiuto per. Martedì 6 settembre, dal quartiere Centocelle a Roma, è scomparsa una ragazzina di 17De Luca. La giovane, al momento, viveva in unafamiglia da cui poteva uscire liberamente. Quella sera sarebbe dovuta rientrare nella L'articolo proviene da Leggilo.org.

Era in piazza delle Gardenie, nel quartiere Centocelle di Roma alle 22 del 6 settembre e indossava un vesisto nero. Da allora Giada De Luca, 17 anni, è sparita nel nulla. Non ...Sono in corso da tre giorni le ricerche da parte delle forze dell'ordine di Giada De Luca, 17 anni, di cui si sono perse le tracce il 6 settembre scorso dopo che non ha fatto rientro in una struttura ...