Fratelli d'Italia contro Peppa Pig per l'episodio con le due mamme (Di venerdì 9 settembre 2022) Fratelli d'Italia contro Peppa Pig che ha introdotto un personaggio con due mamme: il partito di Giorgia Meloni chiede alla RAI di non trasmettere l'episodio. Fratelli d'Italia si schiera contro Peppa Pig e il nuovo personaggio con due mamme: il partito di Giorgia Meloni ritiene inammissibile che la RAI mandi in onda l'episodio che introduce la famiglia arcobaleno nel celebre cartone animato britannico. Una coppia omosessuale è entrata a far parte della famiglia di Peppa Pig, la serie animata che racconta le avventure della maialina Peppa, creata dai britannici Mark Baker e Neville Astley. Nell'episodio del celebre cartone, trasmesso nel Regno Unito il 6 settembre, è ...

