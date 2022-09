“Fabrizio Frizzi è stato il mio grande amore”, anni dopo l’addio arriva la confessione inaspettata (Di venerdì 9 settembre 2022) Un grande amore difficile da dimenticare, questo è quello che ha rappresentato Fabrizio Frizzi nel cuore di una donna della tv che deciso di rompere il silenzio raccontandosi alla stampa. Fabrizio Frizzi nello scenario collettivo degli italiani continua ad essere uno dei personaggi più amati, ma in passato a parlare di lui è stato un volto noto della televisione italiana che l’ha definito, appunto, uno dei più grandi amori della sua vita. Parole ricche d’amore e sentimento rivolte al conduttore che arrivano come un fulmine a ciel sereno, ma che allo stesso tempo racchiudono in sé un momento molto importante della vita del conduttore che esce allo scoperto dai racconti di colei che è sempre stata una figura molto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 settembre 2022) Undifficile da dimenticare, questo è quello che ha rappresentatonel cuore di una donna della tv che deciso di rompere il silenzio raccontandosi alla stampa.nello scenario collettivo degli italiani continua ad essere uno dei personaggi più amati, ma in passato a parlare di lui èun volto noto della televisione italiana che l’ha definito, appunto, uno dei più grandi amori della sua vita. Parole ricche d’e sentimento rivolte al conduttore cheno come un fulmine a ciel sereno, ma che allo stesso tempo racchiudono in sé un momento molto importante della vita del conduttore che esce allo scoperto dai racconti di colei che è sempre stata una figura molto ...

Cinematic_RaFF0 : @MatteoSorrenti Una terza domanda per il Conte: perché non è riuscito ad ottenere la parte di Padre Frediani a disc… - harry5_teddy : Riassunto di quello che è successo in questi anni: -Pandemia -lockdown -Vaccini -Crisi economica per pandemia -us… - giorgiascalzo1 : Si piange anche l’acqua del battesimo solo per Fabrizio Frizzi e Piero Angela - Linda08957695 : Anche se morisse la regina Elisabetta per me non sarà comunque morta come per Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi, la… - ErnestUdogwu : RT @GHERARDIMAURO1: SILVIA SORELLA MAURO GHERARDI COL GRANDE FABRIZIO FRIZZI DELLA RAI ANDAVA pubblico trasmissioni allora, ha visto pure… -