Fabian-Meret | futuri distinti Galtier | “A Napoli preparazione frustrata”

(Di venerdì 9 settembre 2022) La SSC, prima della chiusura del mercato, ha cedutoRuiz. Quest’ultimo, su decisione societaria, è stato messo fuori squadra dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con gli azzurri. Ora, il mister del PSG,, si lamenta per il trattamento riservato al centrocampista: “e Soler? Sono felici di essere già qui, L'articolo

MartinezOnny : @NonConoscoVG @FBiasin Ma poi questi grandi capolavori sarebbero?? Volevano tenere Ospina non volevano Meret tant è… - robypec75 : RT @MGuardasole: #Giuntoli su Keylor Navas: 'Avendo un buonissimo rapporto con il #PSG che cercava un giocatore come Fabian Ruiz, abbiamo f… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Giuntoli: 'Cristiano Ronaldo? Mai nessuna trattativa, Navas? Bravi a vendere Fabian, rinnovo Meret?… - sscalcionapoli1 : Giuntoli: “Cristiano Ronaldo? Mai nessuna trattativa, Navas? Bravi a vendere Fabian, rinnovo Meret? Quando torna il… -

Tutto Napoli

... 'Il Psg era interessato a, che noi dovevamo vendere, noi potevamo portare a Napoli un portiere di livello da affiancare a. Alla fine l'operazione si è chiusa a metà. Non hanno trovato ...Loro erano interessati a, che noi dovevamo vendere. Noi potevamo portare a Napoli un portiere di livello da affiancare a. Alla fine l'operazione si è chiusa a metà'. Quanto guadagna ... Cds - I rumors condizionano l'11 per Verona: Fabian e Meret esclusi TORINO - C’è del metodo in questo trionfo. Potrà sembrare banale, invece non è scontato e dunque vale la pena ribadirlo: la memorabile prestazione che il Napoli ha srotolato contro il Liverpool non è ...Un lavoro enorme da parte del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, quest'estate, che ha dovuto affrontare i tanti (e importanti) addii andando a sostituire i calciatori investendo sui gio ...