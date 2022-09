F1 GP Italia 2022, prove libere 2: risultati e classifica, Sainz al comando davanti a Verstappen (Di venerdì 9 settembre 2022) I risultati e la classifica della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, in cui la Ferrari di Carlos Sainz ha fatto registrare il miglior tempo in 1.21.664 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra Rossa di Charles Leclerc. Sensibile miglioramento per la McLaren, che piazza Lando Norris in quarta posizione, alle sue spalle la Mercedes di George Russell, mentre il più blasonato Lewis Hamilton deve accontentarsi del settimo crono. Dopo la doppietta nelle FP1 le due monoposto del team di Maranello si confermano ad alti livelli, ma il campione del mondo in carica sembra ancora nascondere un asso nella manica in vista di qualifiche e gara. Da segnalare il ritorno in pista di Mick Schumacher e ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Ie ladella seconda sessione didel Gran Premio d’di Formula 1, in cui la Ferrari di Carlosha fatto registrare il miglior tempo in 1.21.664alla Red Bull di Maxe all’altra Rossa di Charles Leclerc. Sensibile miglioramento per la McLaren, che piazza Lando Norris in quarta posizione, alle sue spalle la Mercedes di George Russell, mentre il più blasonato Lewis Hamilton deve accontentarsi del settimo crono. Dopo la doppietta nelle FP1 le due monoposto del team di Maranello si confermano ad alti livelli, ma il campione del mondo in carica sembra ancora nascondere un asso nella manica in vista di qualifiche e gara. Da segnalare il ritorno in pista di Mick Schumacher e ...

