Elezioni | microfono all' orecchio e ipad alla mano | Conte versione Steve Jobs

(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Jeans e camicia scuri, sneaker ai piedi,, uno stile che ricorda. Dimenticati giacca, cravatta e immancabile pochette, il leader del M5S Giuseppesi presentaplatea dell'Auditorium della Conciliazione, dove la sala gremita sta assistendopresentazione del programma elettorale, nelle vesti di 'presentatore' della 'ricetta' 5 Stelle "per cambiare il paese, dparte giusta", scandisce a più riprese. "Carico", "anche se ho perso la voce e un po' vi invidio", dice schernendo chi grida in sala scandendo il suo nome. Passa in rassegna i candidati, ringrazia i 'big' del passato caduti sulla tagliola del doppio mandato, ricorda i punti del programma rivendicandone la bontà e ...

Il Sannio Quotidiano

Meno sedici giorni alle elezioni 2022: campagna elettorale ad altissima tensione.