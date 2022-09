(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Alcuni esponenti del PD sono talmente impegnati a gettare fango sugli avversari che dimenticano di leggere i giornali. Sulla questione deial Sud è inuna vergognosa operazione di, degna della peggiore dittatura comunista, undi terrorismo mediatico verso la verità, verso la, verso gli italiani. È un segnale di paura per gli ultimi sondaggi che vedono il PD in affanno al Mezzogiorno. Sulla questione abbiamo ampiamente risposto, come sempre con i fatti, con i nostri Ministri, un sottosegretario all’economia, un ex vice ministro per il meridione, consiglieri regionali di tutte le regioni meridionali e numerosi parlamentari. Ial Sud non sono in discussione, basta con le fake news. Il partito democratico con ...

anteprima24 : ** #Elezioni, #Grant (#Lega): 'Sui fondi al Sud è in atto campagna di disinformazione' ** - irpiniatimes1 : Elezioni, Grant (Lega): “Sui fondi al Sud è in atto campagna di disinformazione“ #elezioni2022 #lega #grant -

anteprima24.it

Per arrivare preparati al dibattito e capire cosa ci aspetta dopo ledel 25 settembre, ... Guglielmo Troiano, Data Protection Services Manager diThornton Italy , e Silvia Vidor, ...... frutto non dinazionali ma di una crisi interna e di spaccature solo superficialmente ... Ma soprattutto pagano dazio ex ministri brexiteer moderati come Dominc Raab, Steve Barclay o... Elezioni, Grant (Lega): "Sui fondi al Sud è in atto campagna di disinformazione" A meno di un mese dalla elezioni politiche 2022 all'interno del centrodestra si assiste a scippi e cambi di maglia last minute. In Campania la ...A meno di un mese dalla elezioni politiche all'interno del centrodestra si assiste a scippi e cambi di maglia. In Campania la consigliera regionale Carmela Rescigno ha deciso di lasciare ...