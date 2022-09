Domenica In: al via da domenica con la nuova sigla firmata ed interpretata da Ricciardi e Sannino (Di venerdì 9 settembre 2022) Un giorno eccezionale è il nuovo brano nato dal sodalizio artistico tra Franco Ricciardi e Andrea Sannino, scelto da Mara Venier come sigla della nuova stagione di domenica In, che sarà disponibile dalle ore 14 di domenica 11 settembre su tutte le piattaforme digitali. Un pezzo leggero e solare, per trasmettere l’aria di festa delle domeniche italiane e dare il miglior benvenuto ai telespettatori della padrona di casa, “la Signora della domenica” più amata della nostra TV. Il singolo, infatti, cantato sia in italiano che in napoletano, è scritto dai due pluripremiati artisti partenopei insieme a Mauro e Antonio Spenillo, appositamente per lo storico programma RAI, che per la prima volta sceglie come ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) Un giorno eccezionale è il nuovo brano nato dal sodalizio artistico tra Francoe Andrea, scelto da Mara Venier comedellastagione diIn, che sarà disponibile dalle ore 14 di11 settembre su tutte le piattaforme digitali. Un pezzo leggero e solare, per trasmettere l’aria di festa delle domeniche italiane e dare il miglior benvenuto ai telespettatori della padrona di casa, “la Signora della” più amata della nostra TV. Il singolo, infatti, cantato sia in italiano che in napoletano, è scritto dai due pluripremiati artisti partenopei insieme a Mauro e Antonio Spenillo, appositamente per lo storico programma RAI, che per la prima volta sceglie come ...

